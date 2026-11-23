LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 08: Macaulay Culkin attends the Premiere Of Amazon Prime Video's "Fallout" Season 2 - Red Carpet on December 08, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto Rodriguez/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) / Alberto Rodriguez/GA

Una secuela de “Mi pobre angelito” se encuentra en fase inicial de desarrollo en Disney.

¿Quiénes la están escribiendo?

Seth Rogen y Evan Goldberg están dando forma al guion, en el que participa el protagonista original, Macaulay Culkin.

¿Sobre qué tratará?

Los detalles de la trama y el reparto se mantienen, por ahora, en secreto.

¿Volverá su director original?

Por su parte, el director Chris Columbus no sabía que se estaba preparando una nueva entrega.

El director de la película original de 1990 desconocía que el proyecto estuviera en desarrollo o a punto de anunciarse.

Al preguntársele por el futuro de la franquicia, respondió que cualquier regreso sería muy difícil sin Catherine O’Hara.

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O’Hara, quien interpretó a Kate, la madre de Kevin McCallister, falleció el 30 de enero a los 71 años.

Mi pobre ángelito

La película original se estrenó en 1990 y estuvo protagonizada por un Culkin de nueve años en el papel de Kevin McCallister, el más joven de la familia McCallister, quien, tras una noche caótica preparando el equipaje para las vacaciones de Navidad, desea no volver a ver a su familia nunca más.

Su deseo se hace realidad cuando su familia se olvida de despertarlo antes de partir hacia el aeropuerto.

Kevin se ve obligado a convertirse en el “hombre de la casa” y logra repeler a unos ladrones, conocidos como los “Bandidos Mojados”, que aprovechan la época navideña para cometer sus fechorías.

Joe Pesci y Daniel Stern interpretaron a estos torpes delincuentes.

La cinta fue dirigida por Chris Columbus, con guion de John Hughes, y contó además con la participación de Catherine O’Hara, John Heard y Robert Blossom.

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Secuela

En 1992 llegó una secuela, “Mi pobre angelito: perdido en Nueva York”, que seguía una premisa muy similar, aunque ambientada en la gran ciudad.

Tercera parte

La tercera entrega, que funcionaba esencialmente como un reinicio de la primera, se estrenó en 1997.

Culkin ya no tenía la edad adecuada para el papel, y fue sustituido por Alex D. Linz. Raja Gosnell asumió la dirección, mientras que John Hughes se mantuvo como guionista.

¿Qué otras películas se han producido?

Desde entonces, se han producido otras tres películas de la saga: la cuarta y la quinta fueron hechas directamente para televisión, y la sexta, “Mi pobre y dulce angelito”, se estrenó en Disney+.

¿Cuándo empezaron las especulaciones sobre el regreso de Culkin a la franquicia?

El verano pasado surgieron rumores de que Culkin contemplaba regresar a la franquicia.

Las especulaciones sobre una nueva entrega de “Mi pobre angelito” cobraron fuerza recientemente, después de que Culkin apareciera en un anuncio navideño de McDonald’s interpretando a un Kevin ya adulto.