El cantante y actor español Raphael aseguró que “todo está bien”, tras recibir el alta médica de un hospital en A Coruña, España, debido a una “molestia” que sintió antes de su presentación la noche del sábado pasado en esa ciudad.

¿Qué dijo Raphael?

A través de sus redes sociales publicó una nota que dice:

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“Querido público: Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”, explicó.

“Afortunadamente, tras las revisiones médicas todo está bien y ya me siento mucho mejor”, aseguró.

“Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”, dijo.

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“Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien. Abrazo grande, Raphael”, finalizó.

¿Qué le pasó a Raphael?

La estrella de la música española tuvo que suspender el concierto 30 minutos antes de salir al escenario debido a una subida de tensión y taquicardia, y fue trasladado al Hospital de Quirón, donde permaneció en observación.