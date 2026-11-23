El cantante y compositor colombiano Alci Acosta confirmó que fue diagnosticado con cáncer de próstata, una noticia que ha generado preocupación entre sus seguidores y quienes han acompañado su trayectoria musical durante varias décadas.

El artista compartió detalles sobre el momento que está viviendo y reconoció que ha enfrentado días muy difíciles desde que conoció su diagnóstico. Aunque no ha sido una etapa sencilla, decidió hablar públicamente sobre su situación de salud.

La noticia también ha tenido repercusiones en su carrera artística. Debido a este proceso, Alci Acosta se vio obligado a cancelar algunos de sus compromisos musicales, por lo que sus presentaciones tendrán que esperar mientras atraviesa este momento.

El intérprete es considerado una de las voces representativas de la música romántica colombiana. Durante su carrera ha construido un importante legado con canciones como La copa rota, Traicionera y El contragolpe, temas que han permanecido en la memoria de varias generaciones.

Su estilo y sus interpretaciones lo han convertido en un referente para los seguidores de la música popular y romántica, tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas noticias sobre su estado de salud y a cualquier información que se conozca sobre su evolución y sus próximos compromisos musicales.