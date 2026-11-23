Ataque con drones al Comando de la Policía en Norte de Santander / Foto: Getty Images / Archivo / Richard Newstead

Cúcuta

A las 2:15 de la madrugada nuevamente la tranquilidad de los cucuteños se vio alterada por un fuerte ataque con drones contra las instalaciones del Comando de la Policía del Norte de Santander, sobre el barrio Tasajero.

Tres fuertes explosiones volvieron a iluminar la ciudad en un hecho violento que según las primeras informaciones solo dejó daños materiales.

Las autoridades han informado que los explosivos cayeron al interior de la unidad policial en el área administrativa y en la zona de alojamientos.

Se desconoce a esta hora si hay uniformados lesionados por este ataque terrorista a través de aeronaves no tripuladas.

Sin embargo, en los alrededores del comando se reportaron cuantiosos daños materiales sobre un hotel que funciona en esta zona residencial y una vivienda que se desplomó, al parecer por elementos explosivos caídos sobre estas infraestructuras.

Las autoridades en la zona se mantienen en máxima alerta frente a lo ocurrido en la capital nortesantandereana, victima constante del terrorismo por parte de grupos ilegales.

Este es el segundo hecho violento contra este comando. El pasado 1 de agosto del 2026 miembros del Eln activaron un carro bomba cargado con cilindros contra esa institución dejando como saldo más de diez policías heridos, algunos civiles y daños a esa infraestructura de la fuerza pública.

Por ahora se desconoce quienes serían los responsables de la acción violenta. En esta ciudad hacen presencia tres frentes urbanos del ELN, delinquen las disidencias armadas del frente 33, como también 30 organizaciones criminales que azotan esta ciudad fronteriza, esta última cifra revelada por el Observatorio de la ONG Progresar.

La acción violenta dejó algunos sectores del barrio Tasajero sin energía y sin gas.

Caracol Radio intentó comunicarse con el Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta Coronel Pedro Saavedra pero no responde su teléfono celular.

Las autoridades departamentales reportaron que el Comando de la Policía en el Departamento de Norte de Santander solo sufrió daños materiales.

En desarrollo ....