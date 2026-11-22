Catatumbo: cinco muertos y 17 heridos en diez días de escalada violenta, alerta la Defensoría. / Foto: Archivo.

Catatumbo

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo continúa agravándose. En apenas diez días, entre el 12 y el 21 de noviembre de 2026, se registraron al menos 17 hechos de violencia que dejaron cinco personas muertas, entre ellas cuatro militares, y 17 más heridas.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo volvió a emitir una alerta, donde advierte sobre el incremento de las acciones armadas, el uso de drones cargados con explosivos, los desplazamientos forzados y las restricciones de movilidad que tiene la comunidad en el territorio.

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“En los últimos días se han presentado situaciones de extrema gravedad que están acrecentando el sufrimiento de la población civil del Catatumbo y que también han afectado a miembros de la Fuerza Pública”, aseguró la Defensoría a través de un comunicado.

Pero a esto se suma también los señalamientos, que según la entidad, han sufrido varios de sus integrantes, por parte, tanto de le ELN como de las disidencias de las FARC.

Ataques con drones y explosivos golpean a la población civil en el Catatumbo

Los municipios de El Carmen, El Tarra, Sardinata y Tibú, han sido los más afectados por la escalada violenta de los últimos días. El hecho más grave fue el registrado el 12 de noviembre en zona rural de Tibú, donde cuatro militares murieron y cinco más resultaron heridos, tras el ataque de un enjambre de drones cargados con explosivos a un pelotón del Ejército Nacional.

Las acciones violentas continuaron y un día después, en zona rural de El Tarra, un ataque similar dejó cinco civiles heridos, entre ellos una menor de un año y una adolescente.

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Para el 15 de noviembre, las acciones terroristas se trasladaron hacia zona rural de Sardinata, donde se registraron sobrevuelo de aeronaves no tripuladas y cuatro descargas de explosivos, generando afectaciones al Hospital San Martín y a una vivienda de campesinos.

Para el 18 de noviembre, en ese mismo municipios, otro explosivo fue lanzado desde un dron a escasos 50 metros de una institución educativa. Mientras eso ocurría, se presentaron enfrentamientos armados en zona rural de Tibú, ráfagas de fusil en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen y un nuevo ataque con drones en Pacelli (Tibú), que destruyó una vivienda.

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El 20 de noviembre, los ataques con drones se trasladaron a El Tarra, dejando gravemente herida a una menor de dos años. Ese mismo día se reportaron otras acciones en zona rural de Tibú, donde murió un civil y obligó el desplazamiento de 27 familias hacia el casco urbano de ese municipio.

Para la madrugada del 21 de noviembre, otro explosivo cayó en la vivienda de una familia en zona rural de El Tarra. A pesar que no hubo personas lesionadas, el inmueble sufrió daños considerables.

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Defensoría denuncia intimidaciones del ELN y señalamientos del Frente 33 de las FARC

En este mismo comunicado, la Defensoría hace una fuerte denuncia al advertir restricciones a la acción humanitaria en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la entidad, “en dos ocasiones, los equipos de la Defensoría del Pueblo han sido interceptados por el ELN mientras desarrollaban misiones humanitarias. Los equipos de comunicación de la misión fueron registrados y se impartieron órdenes amenazantes sobre las condiciones en las que los vehículos pueden transitar”.

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Pero la denuncia no concluyó. La Defensoría alertó que “a estas situaciones se suman los señalamientos realizados el 21 de noviembre en un vídeo del Frente 33 contra la Defensoría del Pueblo y otras entidades, incluyendo a las personerías, especialmente la de Tibú, de supuestamente desarrollar sus actividades “al servicio del ELN”. Estas expresiones de estigmatización hacia los organismos que desarrollan labores humanitarias incrementan los riesgos para nuestros equipos, comprometen las condiciones necesarias para el ejercicio de nuestra labor y pueden obstaculizar el acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto armado".

«Mientras aumentan las necesidades humanitarias de las comunidades, se reducen las posibilidades de llegar a ellas», advirtió la entidad.

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La Defensoría del Pueblo pide una respuesta integral del Gobierno para el Catatumbo

Frente al agravamiento de la situación, la Defensoría del Pueblo se refirió a los cambios en la política de seguridad del nuevo Gobierno y señaló que la respuesta estatal no debe concentrarse exclusivamente en las operaciones militares.

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«La protección de la población civil debe ser un objetivo central de la estrategia de seguridad y un criterio para evaluar sus resultados», enfatizó el organismo.

En ese sentido, pidió fortalecer la presencia integral del Estado en el Catatumbo, con acciones en justicia, educación, salud, protección de la infancia, atención a las víctimas, alternativas económicas para el campesinado, implementación del Acuerdo Final de Paz y fortalecimiento de las instituciones locales.

Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará acompañando a las comunidades y haciendo seguimiento a las respuestas de las autoridades frente a la crisis.