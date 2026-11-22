Norte de Santander

Según la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH), en lo corrido del año 2026, los 62 ataques con drones perpetrados por grupos armados en Norte de Santander han dejado 20 personas muertas y 95 heridas.

En este consolidado, con corte al 20 de noviembre del 2026, la corporación asegura que entre las víctimas mortales se encuentran 15 miembros de la Fuerza Pública y cinco civiles, mientras que los lesionados corresponden a 44 uniformados y 51 ciudadanos.

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También enfatiza que estas acciones terroristas, perpetradas principalmente en la región del Catatumbo, ha dejado afectaciones considerables a viviendas, comercio, cultivos, animales e infraestructura militar y policial.

Tibú y El Tarra concentran la mayoría de los ataques con drones

CORPOREDDEH documentó que Tibú ha sido el municipio más afectado, con 28 ataques perpetrados en ese territorio, equivalentes al 45,2% de las acciones terroristas ejecutadas en el departamento de Norte de Santander. Seguido de El Tarra, con 16 casos, representando el 25,8%.

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De acuerdo con la corporación, estos dos municipios, concentran 44 de los 62 hechos reportados en el departamento. Es decir, el 71% de los casos documentados en Norte de Santander durante este año 2026.

CORPOREDDEH hizo un llamado contundente a los grupos armados con injerencia en la región del Catatumbo, para que se respete el Derecho Internacional Humanitario y deje a la población civil por fuera del conflicto territorial que disputan desde hace 22 meses al norte del departamento.

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Así mismo hizo una solicitud para que fortalezcan las medidas institucionales destinadas a prevenir estos ataques y garantizar la protección de la vida, la integridad y los derechos fundamentes de los nortesantandereanos.