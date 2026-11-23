Colombia

La preocupación de los residentes de un conjunto residencial del barrio El Moral, en la localidad de Usaquén, terminó en un inquietante hallazgo. En el interior de una vivienda fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres mujeres, en un caso que ahora está en manos de los investigadores judiciales.

La situación salió a la luz durante la tarde del día anterior, cuando los habitantes del sector, tras percibir durante varios días fuertes olores que provenían del inmueble, decidieron dar aviso a las autoridades.

Una patrulla de vigilancia llegó al lugar para verificar el reporte y, con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, logró ingresar a la vivienda. Allí fueron encontrados los tres cuerpos, que, según el reporte preliminar, estaban en avanzado estado de descomposición.

Aunque inicialmente se conoció que las víctimas tendrían entre 50 y 70 años, todavía no se han establecido sus identidades ni las circunstancias que rodearon sus fallecimientos.

Investigación en manos de Policía Judicial

La Seccional de Investigación Criminal asumió el caso y adelanta las diligencias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Por el momento, las autoridades no han confirmado las causas de muerte ni han entregado detalles sobre las posibles circunstancias del hecho.

El hallazgo generó consternación entre los habitantes del sector, quienes anunciaron la realización de una velatón para recordar a las tres mujeres y expresar su solidaridad.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para esclarecer las muertes y establecer qué sucedió con las víctimas antes de que fueran encontradas.