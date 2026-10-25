Amplía U: requisitos para acceder a la nueva iniciativa de Atenea y las universidades disponibles

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), en colaboración con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y once universidades con el apoyo de la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios, impulsaron una nueva alternativa para que el proceso dentro de la educación superior de los jóvenes no se vea afectado económicamente.

La dinámica conocida anteriormente por el nombre de ‘Fondo Fest Atenea Te Respalda’ tiene como principal fin brindar diferentes apoyos para el sostenimiento financiero de los jóvenes de Bogotá para así culminar y cumplir con sus estudios universitarios.

¿Qué es Amplia U?

Es una alternativa de financiamiento destinado a los estudiantes de pregrado académico, permitiendo así una línea de apoyo económico para aquellos beneficiarios que, por distintos factores de presupuesto, están limitados para comenzar o continuar con una carrera universitaria.

Las instituciones de educación superior que apliquen este beneficio orientarán la solicitud y posteriormente explicarán las condiciones para que el aspirante al beneficio pueda acceder.

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Universidades que aplican para la alternativa Amplía U

A continuación, estas son las instituciones de educación superior que cuentan con esta modalidad de financiamiento:

Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Universidad Piloto de Colombia.

Universidad de Los Andes.

Pontificia Universidad Javeriana.

Universidad El Rosario.

Universidad de América.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.

Universidad El Bosque.

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Universidad de la Sabana.

Universidad Central.

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¿Cómo funciona el beneficio Amplía U?

En el momento, la universidad define sus términos, condiciones, requisitos, documentación y canales de atención; luego, en la página oficial de Amplia U, el aspirante se inscribirá con sus datos para de esta manera ser contactado por el equipo que acompañará el proceso.

Posteriormente, la universidad gestionará ese crédito otorgado, financiando la carrera de la persona, la cual fue beneficiada por esta alternativa.

Como principales beneficios generales de Amplia U, se tienen establecidos los siguientes:

Financiación de hasta el 100 % de la matrícula.

Periodos de gracia de hasta 12 meses, según condiciones.

El pago se divide entre el tiempo de estudios y el tiempo posterior a finalizar la carrera.

Los intereses no se suman al capital para generar nuevos intereses.

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Requisitos para aplicar al beneficio

Desde la Agencia ATENEA, estas son las condiciones para que el aspirante al beneficio pueda postularse a Amplia U.

Tener máximo 28 años.

Haber cursado estudios académicos en un colegio de Bogotá.

Estar admitido o matriculado en una universidad participante de la dinámica.

Si el estudiante es menor de edad al momento de la inscripción, los padres deben autorizar el proceso al ser representantes legales.

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