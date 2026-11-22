El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, confirmó el decreto de un toque de queda durante 24 horas en el municipio, como medida preventiva tras el ataque registrado en la noche del sábado contra el Batallón Energético Vial N.° 2, ubicado en las inmediaciones del casco urbano.

Según el mandatario, la decisión busca mantener a la población en sus viviendas y reducir el riesgo de que los habitantes queden expuestos a un eventual nuevo enfrentamiento o incursión.

Lea también: De La Espriella ante atentado en Batallón del Cesar: “Cada acción tendrá una respuesta contundente”

“Lo primero que tenemos que hacer como medida de prevención es evitar que la gente esté en la calle, precisamente para evitar un fuego cruzado en caso tal de que haya algún tipo de incursión posterior”, explicó Hernández en diálogo con Caracol Radio.

El alcalde señaló que la población permanece atemorizada debido a la magnitud del ataque y a los reportes de un posible sobrevuelo de drones después de la incursión. Ante esta situación, la administración municipal pidió a los habitantes no salir de sus casas y evitar la difusión de información no confirmada.

La medida fue adoptada mientras las autoridades realizan un Consejo Extraordinario de Seguridad, convocado para este domingo, en el que se analizará la situación y se definirán las acciones que permitan reforzar la seguridad en el municipio.

Hernández indicó que, tras el ataque, se solicitó apoyo a municipios vecinos, a la Secretaría de Salud del Cesar y al CRUE para facilitar la atención y evacuación de los militares heridos.

El hecho dejó, de acuerdo con el reporte entregado por el alcalde, un soldado fallecido y 12 heridos, tres de ellos en condición grave, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

La Alcaldía también informó de la situación a la Gobernación del Cesar, la Policía y demás autoridades, con el propósito de aumentar la presencia de la fuerza pública en la zona.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el ataque registrado en el municipio.