El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a la ciudad. Foto: Presidencia

Riohacha recibirá una inversión de $100.000 millones para avanzar en obras relacionadas con el manejo de aguas residuales y los sistemas de bombeo. El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a la ciudad.

El mandatario explicó que los recursos complementarán los trabajos de desarrollo urbano que adelanta la Gobernación, entre ellos las intervenciones en la calle 40.

“Vamos a hacer una inversión de 100 mil millones de pesos, esos recursos están garantizados para mi gobierno”, afirmó.

Aunque no precisó el cronograma ni los componentes técnicos de las obras, señaló que la inversión busca aportar a una solución integral para el manejo de las aguas residuales en la ciudad.

Recursos para el alcantarillado pluvial

Durante el mismo evento, De la Espriella se refirió al proyecto de alcantarillado pluvial de Riohacha, que busca facilitar la evacuación de aguas lluvias y reducir las inundaciones.

Según explicó, la iniciativa contempla una inversión de $29.670 millones y beneficiaría a cerca de 150.000 habitantes de las comunas 4, 5 y 7, con la posibilidad de extenderse a la comuna 10.

El presidente aseguró que el proyecto, que permanecía detenido desde 2021, fue retomado tras la firma de un otrosí. También mencionó aportes de $22.700 millones de la Nación y $7.500 millones del municipio.

La partida de los $100.000 millones corresponden a una inversión diferente de los recursos destinados al alcantarillado pluvial. Aunque ambas iniciativas apuntan a mejorar el saneamiento de Riohacha, contemplan intervenciones distintas