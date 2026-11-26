El presidente destacó su potencial para impulsar el turismo, el comercio y la generación de empleo en La Guajira. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el proyecto de transformación de la Marina Multipropósito de Riohacha, una apuesta de infraestructura marítima y turística que busca aprovechar el potencial del frente costero de la capital de La Guajira y atraer nuevas actividades económicas.

Durante el evento, el mandatario explicó que la intervención contempla la construcción de tres espolones de protección, un muelle fijo de aproximadamente 714 metros cuadrados y varios muelles flotantes. La inversión prevista para el proyecto es cercana a los $30.000 millones.

“Riohacha tiene un frente de mar extraordinario, pero todavía le falta infraestructura para recibir mejores embarcaciones y aprovechar mejor sus posibilidades turísticas. Eso es precisamente lo que buscamos con esta marina”, expresó De La Espriella al explicar el alcance de la iniciativa.

Turismo, comercio y generación de empleo

El mandatario señaló que la infraestructura busca facilitar la llegada de embarcaciones y fortalecer el aprovechamiento turístico del litoral, con oportunidades para sectores como la hotelería, los restaurantes y el comercio local.

“Quiero que esta marina traiga más visitantes a Riohacha, más movimiento a los hoteles, los restaurantes, el comercio y oportunidades de trabajo. De eso se trata, de aprovechar el potencial que tiene esta ciudad para que la gente viva mejor, y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios”, manifestó.

Sobre el desarrollo de las obras, el presidente indicó que la primera fase ya cuenta con autorización de la Dirección General Marítima (Dimar) y que también se ha avanzado en el trámite de la licencia ambiental.

En ese sentido, pidió agilizar los procedimientos necesarios, sin desconocer las exigencias legales y ambientales para la ejecución de la infraestructura.

La Marina Multipropósito se proyecta como una de las apuestas para transformar la relación de Riohacha con el mar Caribe y fortalecer su oferta turística. Sin embargo, el desarrollo integral de la intervención dependerá de la culminación de los trámites pendientes y del avance de las diferentes etapas del proyecto.