Luisa Fernanda Rey Muñoz, conocida como 'Blue' o 'Lu', señalada de participar en actos de terrorismo durante protestas en Bogotá.

Judicial

Un juez de la República envió a prisión a Luisa Fernanda Rey Muñoz, conocida como ‘Blue’ o ‘Lu’, señalada de participar en actos de terrorismo durante protestas en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer estaría involucrada en varios actos que generaron afectaciones al mobiliario y bienes del Sistema de Transporte Masivo de Transmilenio, así como a servidores públicos. Además, habría generado zozobra en la ciudadanía entre 2024 y 2025.

Uno de los hechos delictivos que le atribuyen data de 2024. En el sector de Bosa Porvenir, en el sur de Bogotá, pasajeros de un bus del SITP fueron amenazados con ser quemados si no bajaban. Una vez los ocupantes abandonaron el vehículo, este fue incendiado.

Otro de los episodios sucedió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, que fue incendiada por encapuchados.

La mujer fue capturada el pasado jueves y en su poder fue hallada una sustancia compatible con explosivos.

Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Implementación de Enfoques e Investigación y Judicialización Contextual de la Violencia en el Marco de la Protesta Social le imputó los delitos de terrorismo; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado; incendio agravado; daño en bien ajeno; violencia contra servidor público agravada; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Este último cargo está relacionado con el hallazgo en el momento de su detención.