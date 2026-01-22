Colombia y Qatar promoverán intercambio tecnológico y desarrollo de capacidades

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con el Jeque Saoud bin Abdulrahman Al Thani, Viceprimer Ministro y Ministro de Estado para Asuntos de Defensa de Qatar, con el objetivo de impulsar una cooperación binacional estratégica, orientada a la transferencia de capacidades, y experiencias, la diversificación del conocimiento estratégico y el fortalecimiento integral de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Este encuentro, que se realiza por primera vez en la historia como un acercamiento formal entre ambos países en materia de defensa y seguridad, “marca el inicio de una nueva etapa de relacionamiento bilateral en este sector estratégico”.

“Entre los principales avances se encuentra el acuerdo para avanzar hacia un Memorando de Entendimiento, que permitirá promover el intercambio tecnológico, la formación especializada y el desarrollo de capacidades operacionales, con el propósito de proteger vidas y elevar los estándares de seguridad en los ámbitos terrestre, marítimo, fluvial y aéreo”aseguró Mindefensa.

De acuerdo a lo informado, desde el Ministerio de Defensa han priorizado el fortalecimiento de alianzas con países clave en distintas regiones del mundo, “con el fin de ampliar el panorama de estrategias exitosas y aplicarlas en acciones concretas para combatir de manera más efectiva la criminalidad de los grupos armados organizados que delinquen en el país“.