Salvavidas de la C.Constitucional permite a exgobernador de La Guajira recobrar su libertad

En las próximas horas quedará en libertad el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 22 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con recursos públicos destinados al sector educativo.

La Corte Constitucional determinó que la orden de captura para que cumpliera anticipadamente la pena, pese a que aún no se ha resuelto la apelación en la Sala de Casación Penal, vulneró sus derechos.

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La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario departamental. El alto tribunal dejó sin efecto parcialmente la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según el fallo condenatorio, Pérez Bernier vulneró principios esenciales de la contratación pública, como la transparencia, la selección objetiva y la responsabilidad fiscal, al omitir deliberadamente estudios técnicos, licencias ambientales y verificaciones sobre la experiencia del contratista.

Estas actuaciones facilitaron el desvío de más de 24.000 millones de pesos mediante presuntas maniobras fraudulentas, sobrecostos, operaciones ficticias y subcontrataciones, lo que habría perjudicado gravemente los recursos públicos destinados a la educación.

La defensa cuestionó que se hubiera ordenado la captura para hacer efectiva la pena sin que la condena estuviera en firme, pues la decisión se encuentra en apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Con el fallo de tutela, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia sobre la ejecución anticipada de las penas y ordenó la libertad inmediata del exgobernador mientras se resuelve el recurso de apelación.

Además, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a expedir una nueva sentencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el alto tribunal constitucional.

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La Corte Constitucional también exhortó a las salas Civil y Laboral de la Corte Suprema a no denegar en el futuro tutelas relacionadas con el derecho a cumplir una condena cuando la sentencia esté en firme. En ese sentido, reiteró que la ejecución anticipada de la pena es excepcional.

De esta manera, Jorge Eduardo Pérez Bernier recuperará su libertad mientras la Sala de Casación Penal define la apelación contra la condena de 22 años de prisión.

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