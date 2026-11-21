“Tengo talio”: el mensaje en el que Alicia Graham contó que había sido envenenada

Judicial

Un audio de WhatsApp que Alicia Graham envió a una de sus amigas en enero de 2021 contiene un relato clave para los investigadores de la Fiscalía que buscan establecer las razones reales de su muerte en agosto de ese año. En el mensaje, la mujer advierte que los exámenes que le practicaron detectaron talio y que su médico le habló de un envenenamiento.

Graham es la madre de una de las niñas que, tres años y medio después, también murió envenenada con talio en Bogotá. Además, era la esposa del empresario Juan de Bedout Vargas, quien pasó de ser víctima, a ser investigado por su presunta participación en estos hechos.

“Imagínense que encontraron que estoy envenenada por talio”, comienza diciendo Alicia Graham en el audio. Luego explica que según sus averiguaciones “el talio se usaba en las épocas del espionaje para matar a la gente”.

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Más adelante la mujer cuenta que el médico que la atendía sospechó desde la primera consulta, debido a que los síntomas que padecía. Después de haberse practicado exámenes especializados y pruebas específicas, los resultados que fueron enviados a Estados Unidos para su análisis confirmaron el diagnóstico.

“Talio es un veneno el hijueputa. Entonces pues ya estamos en la etapa de eliminarlo y de tratarlo, y pues que, que él dice que Increíble que yo haya vivido esto, que haya logrado sobrevivirlo pues porque es una vaina berraquísima ese talio es algo que ya hoy prácticamente ni existe”, afirmó.

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El mensaje adquiere especial relevancia en medio de la investigación que hoy busca esclarecer la muerte de Alicia y establecer si su intoxicación con talio fue consecuencia de una exposición accidental o de un envenenamiento provocado. Su esposo, Juan de Bedout, es investigado por su presunta participación en estos hechos.