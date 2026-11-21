Este sábado se dará uno de los momentos más esperados por el deporte colombiano en el 2026. El Súper Metro finalmente abrirá sus puertas y lo hará para recibir, nada más y nada menos, que la final de la Copa Sudamericana, en la cual se estarán midiendo Atlético Mineiro y Boca Juniors.

El Metropolitano Roberto Meléndez pasó de albergar alrededor de 43 mil aficionados a tener una capacidad de más de 61 mil hinchas, siendo, no solo el escenario deportivo más grande del país, sino que también el más moderno y completo.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dialogó con Caracol Radio y AS Colombia, donde elogió la renovación, e invitó a que más ciudades se sigan sumando a esta iniciativa, destacando lo de Medellín y Bogotá, y soñando en grande, incluso con la realización de una Copa del Mundo.

El presidente de la FCF, comentó: “Hay que reconocerlo que nos quedamos (en los estadios), siendo un país Colombia que es de ciudades, porque nosotros somos un país que tiene siete u ocho ciudades muy importantes, muy dinámicas, que necesitamos que todas tengan estadios, que nos permitan en un momento determinante aspirar a torneos internacionales de alta envergadura”.

“Ayer alguien me decía, con dos o tres estadios más como el Metropolitano en Colombia, hoy con el modelo y el formato que tiene la FIFA para Copas del Mundo, de asociarse con otros países, que tal que nos asociemos con un Venezuela, un Ecuador, un Perú, porque no podemos pretender, pero necesitamos escenarios. Ya arrancó Medellín, es una buena noticia, esperemos que lo de Bogotá finalmente comience”, añadió al respecto.

Y concluyó: “En tu tierra (Liche Durán), Bucaramanga, hay que hacer un estadio, Cartagena debe también agrandar su escenario, ni qué hablar de Pereira. Estuve hablando con el Alcalde de Cali y está muy interesado de que el Pascual Guerrero se convierta en un estadio, incluso con la misma tecnología del Metropolitano. No creció un metro lineal, creció hacia abajo, que se convierte en altura. La tecnología está y el ejemplo es claro, se puede hacer, necesitamos de cinco o seis estadios para ya pedir torneos que vuelvan, exclusivamente, a todo el país”.

Jesurún añadió que, tras recibir la final de la Copa Sudamericana, ahora la intención será albergar una final de la Copa Libertadores. De momento, solo el Metropolitano puede aspirar a ello.

“Vamos por la Libertadores y vamos por otros eventos, y vuelvo a insistir, que las otras ciudades del país, imiten esto. Los buenos ejemplos hay que aplicarlos, arrancó Medellín, creo que va a arrancar Bogotá, esperemos que sí, y ojalá las demás ciudades del país, piensen de la misma manera”, comentó.