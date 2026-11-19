60 millones de dólares será el impacto económico para Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre. Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char.

A través de su cuenta en X, reveló que cerca de 9.000 personas estarán trabajando antes, durante y después del partido y que el 75% de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes.

El mandatario distrital indicó que la final de la Copa Sudamericana dinamizará la hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento.

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Asimismo, confirmó que habrá 100% de ocupación hotelera en la ciudad para albergar a los turistas y extranjeros que llegaron a la ciudad para presenciar el encuentro deportivo.