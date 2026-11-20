Argentina venció a Colombia en la final de la Copa América 2024. (Photo by Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

La Copa América del 2028 volverá a jugarse en Estados Unidos, así lo informó el periodista brasileño Lauro Jardim, de O Globo. La noticia sería oficializada próximamente.

Según explicó Jardim, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le comunicó este mismo viernes la noticia a los 10 presidentes de las Federaciones, en la reunión del Consejo de la entidad.

Adicionalmente, Lauro Jardim añadió que Estados Unidos será oficializada como sede de la Copa América 2028 en los próximos días.

Tercera edición de la Copa América en Estados Unidos

De las 48 ediciones de la Copa América que se han celebrado a lo largo de la historia, solo dos se han jugado en Estados Unidos, a la postre, las únicas dos que se han jugado fuera de Sudamérica.

Chile fue campeón en la edición centenario celebrada en 2016; mientras que en la pasada edición, festejada en el 2024, el campeón fue Argentina. En ambas ocasiones, Colombia ocupó un lugar en el podio, siendo tercera y subcampeona, respectivamente.

La edición del 2024 contó con la presencia de 16 selecciones. Los seis países invitados al torneo fueron Estados Unidos, como anfitrión, México, Costa Rica, Canadá, Panamá y Jamaica.

Se especula que el certamen cuente con el mismo formato. El torneo continental se estará realizando a la par de la Eurocopa 2028, la cual se celebrará en Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte (Reino Unido) y la República de Irlanda.