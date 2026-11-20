Norte de Santander

Las comunidades de la zona sur de la región expresaron su preocupación por el deterioro que registra la vía La Soberanía luego de las afectaciones por lluvias y la ausencia del gobierno nacional.

Dirigentes comunales advirtieron sobre varios tramos afectados que generan traumatismos en la movilidad debido a la falta de intervención vial en municipios como Toledo y Labateca.

Uno de los líderes Juan Velandia dijo a Caracol Radio que “lamentablemente la época de lluvias dejó muy acabado esto, y después nos quedamos esperando la recuperación de la vía, vino el cambio de gobierno y ahí se quedo todo...”

Indicó el dirigente comunal que “hoy estamos muy preocupados porque este problema no se ha podido solucionar, por el contrario cada día estamos metidos como en una trocha y sin respuesta gubernamental”.

Finalmente indicó que “estamos esperando que en este gobierno se pueda nuevamente asumir el compromiso de recuperar esta vía tan importante para la región pero que ha tardado muchos años su recuperación pese a la importancia de la comunicación con Arauca”.