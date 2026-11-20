Cúcuta

El Consejo Extraordinario de la Universidad Francisco de Paula Santander eligió de manera sorpresiva al administrador de empresas Jhon Antuny Pabón.

Los consejeros tomaron la decisión teniendo en cuenta que el Alma Mater se alista para la escogencia del nuevo rector dentro de un proceso electoral que se avecina para la institución educativa y ante la renuncia de la actual rectora Sandra Ortega que volverá a postular su nombre para ese cargo.

El nuevo rector ha estado vinculado durante dos décadas a la universidad como docente, investigador y además como jefe de la división de posgrados.

La próxima consulta para la escogencia del nuevo rector esta proyectada para el mes de febrero del 2027, en medio de una fuerte disputa política por esa entidad educativa.

Recientemente la Procuraduría Regional suspendió a dos miembros del Consejo Superior Luis Eduardo Trujillo Toscano, representante de las directivas académicas y José Leonardo Sánchez Quintero, representante de los egresados.