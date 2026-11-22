Otro ataque con drones explosivos en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

La situación de orden público en Tibú, Norte de Santander, continúa generando preocupación entre las comunidades, especialmente entre los líderes sociales y representantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes aseguran sentirse abandonados ante la confrontación armada entre las disidencias de las FARC y el ELN.

En diálogo con Caracol Radio, varios de los líderes comunales del territorio, solicitaron que su voz llegue al Gobierno nacional y a las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, con el fin de impulsar los espacios de diálogos y encontrar una solución definitiva al conflicto.

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Sin embargo, este llamado lo realizaron de manera anónima, indicando que sus vidas y las de sus familias corren riesgo si toman la vocería.

“Mientras el Gobierno no escuche al pueblo tibuyano y catatumbero, esto seguirá”, expresó uno de los líderes comunitarios, quien manifestó su preocupación por la falta de espacios de interlocución entre las comunidades y los actores involucrados en el conflicto.

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Líderes comunales aseguran que tienen limitaciones para buscar acercamientos

La zozobra y tensión que viven día a día en el Catatumbo ha llevado a que los líderes comunales piensen en buscar entablar conversaciones con las dos organizaciones armadas que protagonizan el conflicto en esta región del país.

Sin embargo, aseguraron que las restricciones establecidas por el Gobierno les genera temor de enfrentar las consecuencias judiciales si intentan promover acercamientos por iniciativa propia.

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“Lo más triste es saber que nosotros, como líderes y Juntas de Acción Comunal, no podemos entablar una conversación con las dos organizaciones porque el Gobierno lo prohibió. De repente nos meten presos es a nosotros”, manifestó uno de los vocero a Caracol Radio.

Los líderes consideran que las comunidades deben contar con garantías para expresar sus preocupaciones y participar en la búsqueda de alternativas que contribuyan a reducir la intensidad del conflicto armado.

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Solicitan la presencia de la Defensoría del Pueblo en Tibú

Uno de los llamados contundentes de la población, es la visita de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, para que verifique y escuche de primera mano las denuncias y preocupaciones de las comunidades.

“Necesitamos a la señora Defensora aquí en Tibú. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos que no se suman a ayudar, a buscar cómo desescalar este conflicto armado?”, cuestionó.

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Asimismo, aseguró que los representantes comunitarios han sentido la falta de atención institucional frente a sus solicitudes y pidió que se establezca un diálogo directo con quienes conocen las dificultades que atraviesan las comunidades en el territorio.

“Que venga a Tibú, que los líderes la vamos a recibir con mucho respeto”, agregó.