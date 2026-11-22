Comerciantes en Cúcuta se alistan para la última temporada del año. / Foto: Gabriela Blanco.

Cúcuta

Con la expectativa de recuperar las innumerables pérdidas acumuladas durante el año, los comerciantes del centro de la capital nortesantandereana iniciaron la temporada decembrina en medio de un panorama crítico. La baja afluencia de compradores y las nuevas restricciones en la frontera tienen en jaque a los sectores de artículos navideños, textiles y calzado, cuyos vendedores advierten que las ventas no alcanzan siquiera para cubrir los gastos fijos de operación y sostener los empleos de sus familias.

En el sector de decoración y artículos navideños, el estancamiento comercial se siente desde el mes de octubre debido a la ausencia de clientes provenientes del vecino país.

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“Desde octubre estamos con la Navidad, pero la verdad que el comercio ha estado muy solo porque siempre requerimos del venezolano y el venezolano no nos está viniendo… El pedido que hicimos en febrero es con el que estamos trabajando, no pedimos mercancía nueva porque las ventas han estado muy suaves, ejemplo, aquí eran trece empleados, ahorita solo hay dos o uno y ahí de me dio tiempo”, relató Blanca Aide Gamboa, comerciante con más de 25 años de trayectoria en la temporada decembrina.

La misma angustia se traslada a los vendedores del sector textil en la avenida Octava, quienes aseguran atravesar la peor crisis de las últimas décadas, obligándolos a despedir a su personal de apoyo.

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“Lo más terrible ha sido este año, porque no se hace ni lo de pagar recibos, o para pagar el arriendo... El año pasado se vendían 200mil, tenía una empleada que me ayudaba, ahorita no se puede, no vendo ni 50mil, está muy duro la verdad”, lamentó Luzmenia de las Mercedes, vendedora de prendas de vestir informal desde hace 25 años.

Por otra parte, el gremio del calzado reporta una caída drástica que mantiene represada la mercancía en las bodegas.

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“Creo que un 70% han bajado las ventas de calzado… Hay muchas bodegas, tenemos mercancía que pedimos para el mes de mayo y se ha quedado ahí porque no ha habido compradores, realmente hemos promocionado para sacar la mercancía porque a los tres meses después se vence, hay que sacarla al público, pero de verdad el comercio está muy solo en la ciudad de Cúcuta”, explicó Senovia Gamboa, comerciante de calzado desde hace 22 años.

Añadida a la crisis fronteriza, los empresarios alertan que la percepción de inseguridad está ahuyentando a los compradores de los municipios vecinos, mientras las obligaciones tributarias de los servicios públicos asfixian los locales.

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“Le pido a la Cámara de Comercio, a Fenalco, que nos ayude, porque Cúcuta es una ciudad muy insegura, dice la gente que es muy inseguro y no está viniendo a la ciudad a comprar, nosotros tenemos que pagar impuestos todos los años y en realidad los arriendos y los servicios muy costosos, sobre todo la luz y el agua, en verdad estamos muy solos, la Cámara de Comercio no está ayudando ni acompañando en nada”, reclamó otra comerciante.

Ante este escenario, los comerciantes formales e informales de todos los sectores productivos siguen haciendo un llamado urgente a la Alcaldía Municipal, a la Gobernación de Norte de Santander y a los gremios económicos para que implementen estrategias reales de seguridad que eviten el cierre definitivo de sus negocios en plena temporada de fin de año.