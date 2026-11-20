Otro ataque con drones explosivos en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La confrontación entre grupos armados ilegales sigue dejando comunidades golpeadas por la violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

En varios sectores hay caseríos desolados, fincas abandonadas y habitantes que insisten en pedir que los dejen vivir en sus territorios sin temor a nuevos enfrentamientos.

El panorama fue descrito por monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la Diócesis de Tibú, quien advirtió que la disputa territorial continúa afectando a la población civil, especialmente en las zonas rurales.

“Hay unos centros poblados muy desolados, como Versalles. Hay centros poblados que están resistiendo y que están insistiendo en que los dejen vivir, como Pacelli”, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

El religioso también mencionó a Luis Vero y San Martín de Loba, donde las comunidades han elevado llamados a los grupos armados para que cesen los enfrentamientos y les permitan permanecer en sus hogares.

“Hay cascos urbanos y caseríos como Luis Vero y San Martín de Loba, que le están diciendo a los grupos, paren la guerra, déjenos vivir en paz, déjenos tranquilos”, señaló.

La situación, según explicó, no se limita a estos lugares. Las afectaciones también se extienden a otros sectores de la región, incluido el municipio de El Tarra, mientras en las zonas limítrofes entre municipios persisten las consecuencias de la confrontación y el abandono de predios rurales.

“Ciertamente la desolación y la zozobra están en muchos caseríos que han sido afectados, que siguen siendo afectados, muchas fincas abandonadas”, advirtió Bravo Cortés.

El obispo insistió en que las comunidades están cansadas de una guerra que les impide vivir tranquilas en sus territorios y pidió a los grupos armados detener los enfrentamientos que siguen profundizando el miedo y la incertidumbre en el Catatumbo.