Policlínico en la ciudadela de Juan Atalaya( Foto Google Maps )

Cúcuta

El proyecto para la construcción del hospital de la Ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta, avanza en su proceso de revisión ante el Ministerio de Salud, luego de que la cartera nacional presentara nuevas observaciones que deberán ser atendidas para continuar con el trámite de asignación de recursos.

Javier Prieto, gerente de Imsalud dijo en entrevista con Caracol Radio, que hace un poco más de un mes, el proyecto fue revisado directamente por la Ministra de Salud, quien, según indicó, reconoció la necesidad que tiene la ciudad de esta infraestructura hospitalaria.

“Le parece que es una necesidad urgente de la ciudad”, señaló Prieto al referirse al encuentro sostenido en el despacho de la funcionaria.

Además, según explicó, recientemente el equipo recibió nuevas consideraciones por parte del Ministerio, relacionadas con modificaciones que deben incorporarse a la propuesta.

“Yo le veo muy buen futuro a nuestro proyecto. Hay que recalcarle a la ciudad que ya está casi en fase 3”.

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Arquitectura e ingeniería ya tienen aprobación

Para Prieto, uno de los puntos más destacados es que la arquitectura e ingeniería propuesta para este proyecto ya cuentan con aprobación.

“Ya lo que es arquitectura está aprobado, lo que es ingeniería está aprobado y solo estamos a meses, diría yo, de que estas nuevas modificaciones sean consideradas”, explicó.

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Agregó que, una vez surtida esta revisión, el proyecto podría continuar con el trámite para la adjudicación de los recursos por parte del Gobierno nacional, etapa fundamental para avanzar hacia su ejecución.

¿Cuánto cuesta el hospital de Juan Atalaya?

El gerente de Imsalud recordó que la iniciativa para que la ciudadela Juan Atalaya de la ciudad de Cúcuta cuente con su propio hospital, contempla una inversión total de $210.000 millones, distribuidos de la siguiente manera:

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$173.000 millones: destinados a la construcción de la torre hospitalaria.

destinados a la construcción de la torre hospitalaria. $37.000 millones: correspondientes a la dotación del centro asistencial.

Espera, además, que el proyecto sea una realidad los próximos años.