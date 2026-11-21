Cúcuta ofrece $10 millones de recompensa por ataques contra habitantes de calle. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Los ataques contra la vida e integridad de los habitantes en condición de calle en la ciudad de Cúcuta van en aumento. Durante la última semana, los hechos sicariales contra esta población han dejado seis muertos y dos heridos.

El hecho más reciente se presentó en la Comuna 10, donde se registró una nueva masacre contra esta población: tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico, de acuerdo con la información entregada por parte de las autoridades.

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Tras lo anterior, las autoridades en Cúcuta adelantaron un Consejo de Seguridad, donde se estableció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, para quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables de estas acciones presentadas en la capital de Norte de Santander.

“Una vez terminado el Consejo Extraordinario de Seguridad, la Administración Municipal de San José de Cúcuta se permite informar que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos que permita obtener información sobre los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado a los habitantes en condición de calle”, manifestó el alcalde encargado de Cúcuta, Misael Zambrano.

Seis habitantes de calle asesinados durante la semana en Cúcuta

Los hechos violentos se han registrado en distintos puntos de la ciudad.

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La Curva Pelelojo, entre los barrios Cuberos Niño y Santo Domingo; el sector de Punta Brava, en inmediaciones de los barrios Magdalena, Gaitán y Barrio Nuevo; el Canal Bogotá y el barrio San Miguel, son los lugares donde se han presentado estas acciones violentas contra los habitantes en condición de calle.

Al respecto, Carlos Muñoz, abogado, defensor de los derechos humanos de esta población y docente universitario, aseguró que en la Comuna 10 de la ciudad de Cúcuta, durante los últimos años, se han asesinado más de 30 habitantes en condición de calle.