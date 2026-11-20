Cúcuta.

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta. Tres habitantes en condición de calle fueron asesinados y otros dos resultaron gravemente heridos en un ataque con arma de fuego ocurrido en el sector conocido como La Curva Pelelojo, entre los barrios Cuberos Niño y Santo Domingo.

Al parecer, varios hombres armados llegaron hasta este punto, ubicado en inmediaciones de un canal de aguas lluvias, y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en el lugar. El ataque dejó tres víctimas mortales y dos lesiones de gravedad.

Este caso se suma a una serie de hechos violentos registrados durante la semana en Cúcuta, que dejan, hasta el momento, seis habitantes en condición de calle asesinados.

El martes, una mujer identificada como Grecia fue asesinada a una cuadra del sector de Punta Brava, en inmediaciones de los barrios Magdalena, Gaitán y Barrio Nuevo.

Ese mismo sector volvió a ser escenario de violencia al día siguiente, cuando Jan Cristian Pérez Calderón fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicletas, en la calle 23 con avenida 20A.

También se reportó el homicidio de una persona en el canal del barrio Cuberos Niño, en el sector conocido como La Curva Pelelojo.

Las autoridades encontraron el cuerpo con varias heridas ocasionadas por arma de fuego, en un hecho del que no se conocían mayores detalles.

A estos casos se suma el ataque contra Alonso Villamizar Castellanos, quien resultó herido en un hecho ocurrido en el Canal Bogotá.

Además, en la calle 8, entre avenidas 19 y 20, del barrio San Miguel, un hombre que no había sido identificado recibió un disparo en la cabeza y quedó herido.

El ataque ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, cuando fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Con el ataque ocurrido en La Curva Pelelojo, la cifra de habitantes en condición de calle asesinados durante esta semana ascendería a seis.