Velatón por Nicole Pedraza, estudiante fallecida tras accidente de tránsito en Usaquén

Después de luchar durante cuatro días por su vida, Nicol Andrea Pedraza, una estudiante del Colegio Alameda Norte de 16 años de edad, falleció por la gravedad de las heridas que le ocasionó un vehículo que la embistió el pasado martes 10 de noviembre, en el sector de la calle 183 con carrera Séptima.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso y les expresamos toda nuestra solidaridad.Como autoridad de tránsito, reiteramos nuestra disposición para aportar la información y el apoyo que requieran las autoridades para esclarecer lo ocurrido”, aseguró la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Según denunciaron los familiares de Nicole, el vehículo involucrado no contaba con el SOAT vigente al momento del accidente, sin embargo, las autoridades aún no confirman algún tipo de responsabilidad de la mujer que conducía la camioneta involucrada.

Durante los hechos, la mujer que conducía la camioneta Honda de color azul, intentó huir del lugar, pero la comunidad no dejó que escapara y la retuvo mientras las autoridades llegaban.

La comunidad educativa realizó una velatón frente a las instalaciones del colegio, exigiendo a las autoridades justicia por la muerte de la menor con un llamado a la protección de la vida.

Desde la Alcaldía Local de Usaquén, enviaron un mensaje a la familia de la menor: “Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y hacemos un llamado al respeto y la responsabilidad de todos los actores viales”.