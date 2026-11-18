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“Tuvimos una afectación del 100 %, el local se calcinó”: comerciantes de San Victorino piden apoyo

Este miércoles, 18 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Alberto, Mariana y Daniela, comerciantes del tradicional sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, relataron el contraste que vive el comercio del país entre la jornada de ‘madrugón’ navideño y la emergencia provocada por el incendio ocurrido la madrugada del lunes, que dejó más de 20 locales consumidos por las llamas y 12 reducidos a cenizas.

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Pérdidas totales en plena temporada

Alberto, propietario de la marca de moda masculina House Factory, relató cómo el fuego destruyó su punto de venta cuando ya estaba abastecido para la temporada de grados y Navidad.

“Nosotros tuvimos una afectación del 100 %, el local se calcinó. Se perdió toda la mercancía. Este ha sido un año bastante difícil, pero teníamos lleno el almacén preparándonos para responder con la demanda y esto salió de la nada, no nos lo esperábamos”, explicó.

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Por su parte, Mariana, propietaria de dos locales afectados, advirtió que el impacto del incendioafecta no solo a los dueño, sino que golpea a toda una cadena de producción y empleo. “De nuestras empresas dependen más de 200 personas porque somos dos locales afectados. Dependen familias, nuestros satélites y también nuestros mayoristas que esta temporada se están surtiendo para vender en Navidad”, afirmó.

Reubicación temporal y ventas por redes sociales

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Actualmente, la zona de los locales destruidos permanece acordonada mientras avanzan las labores de investigación para establecer las causas de la emergencia, ya que oficialmente no se conoce la causa del incendio.

Frente a este panorama, Alberto detalló las medidas provisionales que adoptarán para no frenar su operación comercial durante diciembre. “En este momento están removiendo los escombros para poder organizar y reconstruir toda la zona afectada. A todos los comerciantes nos van a ubicar temporalmente en el parqueadero con carpas para poder seguir operando”, precisó.

Además, aclaró que, “mientras tanto estamos activos con las redes sociales y con los otros puntos que tenemos”

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Finalmente, Mariana invitó a los oyentes a apoyar a los emprendedores afectados a través de sus sitios web mientras logran reactivar sus puntos físicos. “La mejor forma de apoyarnos en este momento es el voz a voz, que recomienden nuestras marcas y nos sigan en redes sociales, porque es la gran alternativa que tenemos para seguir vendiendo”, concluyó.

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