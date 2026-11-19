Se siguen conociendo detalles y efectos de las denuncias contra la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada por presunta falsificación de su título de ingeniería de minas y metalurgia. Hasta el momento, ella no ha respondido a los cuestionamientos y cerró sus redes sociales.

La senadora Jennifer Pedraza radicó este jueves una denuncia por falsedad en documento público ante la Fiscalía y la Corte Suprema. Además, pidió investigar el contrato que recibió Estrada en la Dian en 2025, bajo la administración de Luis Eduardo Llinás.

Desde el Pacto histórico, su partido, ya hay varias reacciones. El senador Iván Cepeda, durante la jornada de marchas en contra de la reforma tributaria, aseguró que “personas que le mientan al país tienen que asumir las consecuencias”. Por otra parte, dijo que estudian internamente qué podría pasar con la curul.

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El senador Agmeth Escaf, también del Pacto Histórico, fue más allá y le pidió a su compañera apartarse de la curul. “Verónica, lastimosamente tienes que renunciar”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

“Quien hace las leyes no puede llegar al Congreso violándolas”, señaló la senadora Carol Borda, de Salvación Nacional, quien presentó otra denuncia contra la representante a la Cámara ante la Corte Suprema de Justicia.

Cabe agregar que, como lo contó Caracol Radio, documentos oficiales apuntarían a otra presunta falsificación en su historial académico, la del diploma de bachiller y su respectiva acta de grado. De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), Estrada aparece cursando solo hasta grado octavo.