En una operación del Gaula Militar Magdalena Medio y unidades de la Policía fueron capturadas seis personas en la hacienda Las Marías, en Río de Oro, Cesar. Entre los detenidos se encuentra Armando Andrés Pérez Villalba, señalado por las autoridades de tener vínculos con las disidencias de alias Calarcá.

Pérez Villalba, de 31 años, conocido como ‘Andrés Villalba’, aparece en documentos de inteligencia militar como el presunto coordinador y principal cabecilla del grupo delincuencial organizado ‘Los de Andrés’, que estaría al servicio del GAOr 37.

Uno de los aspectos que llama la atención de su perfil es que, según los documentos de inteligencia, tendría capacidad para convocar y agitar movilizaciones, además de coordinar protestas sociales. También se conoció que habría participado en foros con senadores y promovía marchas.

La captura se produjo hacia las 4:00 de la mañana de este 19 de noviembre, mediante una orden judicial por el delito de secuestro extorsivo.

Junto a Pérez Villalba fueron detenidos Jesús Alfonso Hoyos Santa, Brayan Argenis Arévalo Suárez, Eyder Nel Castro Alvarado, Alexander Carrillo Serrano y Haberth Ropero Chiquillo.

Durante el operativo fueron incautados cuatro celulares, una pistola Glock, cuatro proveedores, un computador, un chaleco balístico y un radio de comunicaciones.

Las seis capturas fueron realizadas por los destacamentos Furia 1 y 2, en coordinación con el Gaula de la Policía DECES y el grupo GOES DECES.

Ampliar Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: