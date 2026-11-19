Colombia

“Es una realidad que el cambio climático afecta la infraestructura de transmisión”, afirmó Mauricio Restrepo, vicepresidente de Proyectos Especiales de ISA, en entrevista con Caracol Radio. Ante este panorama, la compañía trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de su talento humano y en la incorporación de tecnologías que permitan anticipar riesgos, prevenir fallas y responder mejor a posibles emergencias.

El objetivo es fortalecer la confiabilidad de las redes y asegurar la continuidad del servicio en los diferentes territorios, incluso ante condiciones climáticas adversas.

Un riesgo distinto en cada país

El impacto del clima no es igual en todas partes. En Colombia, las altas temperaturas, las inundaciones y los deslizamientos son las principales amenazas para la red. En Brasil, la preocupación se centra en los vientos extremos, que ponen a prueba la infraestructura de diseños más antiguos, y en el aumento del riesgo de incendios. En Chile, los incendios son el principal factor de presión, mientras que en Perú preocupa el incremento de las descargas eléctricas atmosféricas. Por eso, ISA se anticipa: analiza las condiciones de cada territorio e incorpora tecnología para responder a los desafíos que trae el cambio climático.

Sin transmisión, no hay transición

Restrepo explicó que la transmisión es el puente entre las plantas generadoras y los sistemas que distribuyen la energía a los usuarios. Su papel es clave para la transición energética, pues muchos proyectos renovables están lejos de los grandes centros de consumo: “Sin transmisión, no hay transición”, señaló el directivo, al advertir que se requieren redes eficientes y confiables para avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible.