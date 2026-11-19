Justicia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que se avanza en los trámites para lograr que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia y responda judicialmente por su presunta responsabilidad en el caso de envenenamiento con talio, que causó la muerte de dos menores de edad y dejó lesionadas a otras dos personas.

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En ese sentido, explicó que, por ahora, no se realizará la imputación de cargos. Aclaró que esta situación no obedece a una falta de interés de la Fiscalía, sino a las dificultades para garantizar la comparecencia de Guzmán ante las autoridades judiciales colombianas mediante una audiencia virtual, debido a que Inglaterra no cuenta con un sistema que permita adelantar este tipo de diligencias en esas condiciones.

La fiscal Camargo también informó que sostuvo una reunión con la nueva embajadora del Reino Unido para avanzar en las gestiones relacionadas con la extradición de Guzmán.

“En cuanto a la imputación, depende, en buena parte, de que en Inglaterra tengan un sistema de audiencias virtuales. Entonces, por esta razón tampoco hemos podido llegar a un acuerdo para su comparecencia y estamos pendientes de poder avanzar”, explicó.

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La jefa del ente acusador fue enfática al señalar: “Por ahora no va a haber imputación”, sin embargo reiteró que la Fiscalía sigue gestionando la extradición de la procesada.

Finalmente, explicó que Zulma Guzmán no cuenta con un abogado de confianza en Colombia, sino que tiene asignado un defensor público.