Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Thanumporn Thongkongkaew)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 18 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que los que cumplen años hoy son personas que se caracterizan por ser perfeccionistas, dinámicas, inteligentes y adaptables.

El número de la suerte para los festejados será el 7918. Como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió comerse una rodaja de piña, mientras repite: “Me endulzo con prosperidad, amor y beneficio”.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 1470.

1470. Recomendación: Darle la vuelta al colchón para atraer la armonía y la paz.

Darle la vuelta al colchón para atraer la armonía y la paz. Código sagrado: Repetir 45 veces, 643, para evitar los pensamientos negativos.

Repetir 45 veces, 643, para evitar los pensamientos negativos. Fruta: Manzana verde.

Manzana verde. Decreto del día: “Hoy libero de mi cuerpo todo lo malo y negativo”.

“Hoy libero de mi cuerpo todo lo malo y negativo”. Lectura recomendada: Salmo 23.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 17 de noviembre:

Tauro

Deben luchar por aquello que desean, pues podrán sacar adelante sus proyectos y obtener buenos resultados. Es momento de trabajar por sus metas, asumir nuevos retos y conquistar los objetivos que se han propuesto antes de finalizar el año. En el camino podrían encontrarse con personas negativas, por lo que será importante mantenerlas alejadas. En el ámbito laboral se avecinan oportunidades y posibles bendiciones que traerán resultados favorables.

Número de la suerte: 4430

Virgo

Algunos están emprendiendo nuevos proyectos y adquiriendo aprendizajes que más adelante traerán grandes recompensas. Podrían aparecer documentos importantes, recuperar objetos o asuntos que daban por perdidos y conocer personas que les ayudarán a resolver determinadas situaciones. Sin embargo, deberán estar muy atentos a las oportunidades. En el ámbito laboral tendrán buenas proyecciones, con posibilidades de progreso en sus diferentes actividades.

Número de la suerte: 1355

Capricornio

Podrían llegar ganancias inesperadas y oportunidades de abundancia económica. Quienes estén pensando en cambiar de medio de transporte podrían encontrar una alternativa favorable. Es momento de dejar atrás los miedos y demostrar valentía, fortaleza y determinación frente a las decisiones que deben tomar y las transformaciones que desean realizar.

Número de la suerte: 7068

Aries

El ángel de la abundancia podría acompañarlos en diferentes aspectos de sus vidas. Para recibir las bendiciones que están por llegar, será importante mantener la fe, hacer oración y estar dispuestos tanto a dar como a recibir. También deberán cambiar su actitud frente a la vida, fortalecer sus pensamientos positivos y confiar en que pueden alcanzar aquello que desean.

Número de la suerte: 7825

Leo

Los documentos o procesos judiciales que estaban pendientes podrían resolverse de manera inesperada y a su favor. Algunos tendrán la oportunidad de realizar viajes, por lo que deberán aprovecharlos, disfrutar de la experiencia y aprender de cada situación. También podría llegar una bendición importante. Como ritual, durante la noche deberán mirar por la ventana, buscar una estrella y repetir: “Estrellas, denme la luz que necesito ahora…“, completando la frase con aquello que desean mejorar, cambiar o fortalecer en sus vidas.

Número de la suerte: 1577

Sagitario

El ámbito laboral podría avanzar favorablemente y traer grandes bendiciones. En la parte económica también podrían recibir una grata sorpresa, con nuevos ingresos u oportunidades de dinero. Agradezcan lo que llega a sus vidas y continúen trabajando por sus proyectos con entusiasmo, determinación y una buena actitud.

Número de la suerte: 1075

Cáncer

Se avecinan acontecimientos importantes y logros que podrían llegar próximamente a sus vidas. En el aspecto económico recibirán noticias relacionadas con dinero y soluciones para algunas situaciones que tenían pendientes. En el amor, alguien podría llegar a tocar las puertas de su corazón y traer nuevas oportunidades sentimentales.

Número de la suerte: 3607

Escorpio

Es momento de hacer borrón y cuenta nueva. No pueden quedarse viviendo del pasado; deben concentrarse en el presente y trabajar por las metas que desean alcanzar. Será importante asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, sin buscar culpables. Podrían presentarse situaciones positivas, pero dependerá de ustedes cómo las afronten y aprovechen. Eviten los dramas y enfóquense en construir lo que viene.

Número de la suerte: 7518

Piscis

Podrán alcanzar los objetivos en los que han estado trabajando y, además, aparecerán nuevas metas que tendrán la oportunidad de cumplir. También podrían realizar un viaje en familia que traerá buenas experiencias y permitirá fortalecer la unión. Será un momento favorable para compartir, mejorar las relaciones y encontrar mayor bienestar emocional.

Número de la suerte: 6204

Géminis

Las cosas podrían comenzar a cambiar y tomar nuevos rumbos, por lo que deberán adaptarse a las situaciones que se presenten. Mantener una buena actitud será fundamental para conservar el equilibrio en los diferentes aspectos de sus vidas. En el ámbito laboral podrían surgir nuevas oportunidades. Tampoco deben descartar los asuntos relacionados con vivienda, continúen trabajando por esa meta. Dejen atrás las situaciones negativas para recibir las bendiciones que están por llegar.

Número de la suerte: 8826

Libra

Podrían vivir momentos de estabilidad, amor, salud y bienestar. Se abrirán nuevos caminos que deberán aprovechar con alegría y disposición. La estabilidad laboral y económica podría estar de su lado, lo que les permitirá cerrar el año de manera positiva. Sin embargo, quienes tengan alguna situación relacionada con su salud deberán prestarle atención y no dejarla de lado.

Número de la suerte: 1047

Acuario

Deben continuar actuando con calma y ser conscientes de las situaciones que se presentan para tomar las mejores decisiones. La escalera del éxito podría estar a su favor, lo que representa oportunidades para alcanzar las metas propuestas. Tengan paciencia, controlen el malgenio y eviten actuar impulsivamente. La tranquilidad, la seguridad y la confianza serán fundamentales para avanzar.

Número de la suerte: 6274

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