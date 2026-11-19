El partido político Libres hace parte de la oposición al gobierno de la Espriella y recupera su segunda curul en el congreso. Esta había sido entregada al denominado clan Pulgar y la organización acudió a los mecanismos judiciales para recuperar su representación.

El partido obtuvo una decisión a su favor y anunció que Ányela Viviana Guanga Marquínez ocupará su segunda curul afro en el congreso, su posesión se hará efectiva en la Cámara de Representantes el próximo martes.

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Al respecto se pronunció Óscar David Benavides Ángulo, presidente del partido: “No estamos recibiendo un regalo ni una concesión política. Estamos recuperando una curul que le corresponde a Libres y a las comunidades que representamos.”

Óscar David Benavides Ángulo, presidente del partido Libres. Ampliar Óscar David Benavides Ángulo, presidente del partido Libres. Cerrar

Así mismo el partido aprovechó para ratificar su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y anunció candidatos propios con los que espera consolidarse cómo fuerza progresista en el camino hacia las próximas elecciones. Confirmaron que tendrán candidatos en todas las ciudades y municipios del país y está por confirmarse quiénes serán los aspirantes a las alcaldías y gobernaciones.

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Así las cosas, Benavides afirmó que el partido ejercerá su derecho de réplica frente a las alocuciones presidenciales, pues “la democracia no puede convertirse en un monólogo presidencial. El gobierno tiene derecho a hablarle al país y la oposición tiene el mismo derecho a responder, controvertir y representar sus posiciones.”

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Finalmente, habiendo conseguido su segunda curul afro en el congreso, Benavides reiteró su convicción, “somos una fuerza progresista independiente, con identidad propia y vocación de poder. Queremos abrirle espacio a nuevos liderazgos y ofrecerle a Colombia una alternativa política distinta.”