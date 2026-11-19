Caracol Radio conoció en exclusiva la polémica que hay al interior de la fiduciaria Fiducoldex, una entidad pública y privada, vinculada al Ministerio de Comercio a la que le acaban de dar la administración del Fondo Milagro por sus buenos resultados.

Se trata de una entidad pequeña pero muy apetecida porque su presidente Andrés Raúl Guzmán Toro gana más $60 millones de pesos mensuales. Él llegó a ese cargo en el Gobierno Duque, cuando el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo era Ministro de Comercio.

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“Fiducoldex presentó los mejores indicadores de liquidez y el menor nivel de endeudamiento, el mayor índice de eficiencia en la ejecución de recursos, una calificación de excelencia vigente en administración de inversiones y un desempeño favorable en los demás criterios objetivos evaluados”, señaló este Gobierno al otorgarle el Fondo Milagro.

Pues resulta que hay una disputa por la salida del señor Guzmán. La razón es que él tiene fuero pensional y si el Gobierno lo saca se podría enfrentar a una millonaria demanda.

Conocimos que trataron de negociar su salida. El presidente de Bancoldex Manuel Fernández, sin ser el presidente de la junta de Fiducoldex, le hizo llegar en un sobre cerrado a su casa la propuesta de acuerdo para terminar su contrato y darle $ 251 millones de pesos.

Esta emisora tiene en su poder un correo correo en el que Andrés Raúl Guzmán le responde que no se quiere atornillar al cargo, porque además ese es un cargo de confianza, pero no aceptó esa propuesta.

“En ningún momento ha sido mi intención aferrarme al cargo o a la entidad que presido; sin embargo, sí considero necesario que se respeten y garanticen plenamente los derechos que me asisten, especialmente en esta etapa final de mi vida laboral”, se lee en el correo conocido por esta emisora.

El correo:

Fiducoldex correo pidiendo salida de Andrés Guzmán. Foto: Cortesía Ampliar Fiducoldex correo pidiendo salida de Andrés Guzmán. Foto: Cortesía Cerrar

Tras ello, la junta de Fiducoldex contrató una auditoría con Ernst & Young, por $ 786 millones de pesos, y el 28 de octubre hicieron junta extraordinaria en la que presentaron los primeros resultados, y habrían decidido que la firma Scola Abogados los represente para empezar un proceso disciplinario por cuatro cargos en su contra.

Llama la atención que la misma Fiducoldex señaló que Scola Abogados no tiene ningún vínculo con Fiducoldex pero Diana Bolívar, quien ha estado presente en las reuniones, se presenta como abogada de esa firma.

Estos hallazgos de la auditoría se los notificaron al presidente de Fiducoldex con 700 folios y le dieron 5 días para rendir descargos. Él pidió más tiempo, pero citaron a otra asamblea extraordinaria el 9 de noviembre y le dieron otros 700 folios y lo notifican de otros dos cargos.

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Al día siguiente, el 10 de noviembre, lo apartaron de su cargo, es decir, de la responsabilidad de ser presidente, pero le siguen pagando.

Lo que señalan fuentes, es que el Gobierno estaría buscando sacarlo con justa causa, pues si lo despiden teniendo fuero se podrían enfrentar a demandas que podrían costarle al Estado más de $ 5.000 millones de pesos.

Pero quedan varias preguntas por resolver, ¿por qué contratar una auditoría cuando al interior de la entidad hay una gerencia de auditoría y esa labor también la hace la Contraloría?, ¿si la entidad o su presidente tenía malos resultados, por qué le dan el Fondo Milagro?, ¿está Scola Abogados habilitado para hacer ese proceso disciplinario?