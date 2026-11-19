Colombia

La mayoría de adolescentes ocupan su tiempo libre en redes sociales o aplicaciones de streaming. Imaginemos a Laura de 15 años, quien ve videos durante horas y según la política de privacidad de Google mientras ve videos, se recogen datos de sus búsquedas, su ubicación y la actividad en otras aplicaciones.

Solo bastó poner la edad para validar la creación del perfil. Sin embargo, ni su madre, padre o cuidador habrían autorizado esta cuenta.

De acuerdo con este escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) trata de responder a la pregunta: ¿De qué manera Google puede garantizar la protección de datos en niñas, niños y adolescentes en el entorno colombiano cuando los padres no han autorizado la creación de estas cuentas?

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Decisión tomada por el tribunal

El 5 de noviembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las acciones de la demanda presentada por Google contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2020, sobre el tratamiento y la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes en el país.

En el proceso también participó la Red Papaz junto con el Dejusticia y la Liga de Consumidores Tal Cual. Cristina Escobar Correa, directora de operaciones de Red PaPaz comentó que el compromiso con los menores de edad en el contexto colombiano debe ganar importancia, ya que los entornos digitales deben ser también entornos protectores.

“Las plataformas digitales también tienen que proteger a niñas, niños y adolescentes y no basta con decirlo, tienen que demostrarlo”.

En este sentido Google deberá crear un mecanismo efectivo para pedirles permiso a madres, padres o representantes legales antes de usar los datos de personas menores de 18 años, explicar con claridad qué datos recoge y para qué, y registrar sus bases de datos ante la SIC.

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Los argumentos que respondió el tribunal a Google

En primer lugar, la decisión contempló la normativa colombiana, que aplica cuando la recolección de información ocurre en el país, independientemente de que la empresa responsable tenga presencia en el exterior.

En cuanto al control parental el tribunal mencionó que las herramientas de control parental no eran suficientes.

Ya que las medidas dejan de funcionar cuando el menor cumple 13 años, no se cubre a quienes usan los servicios sin iniciar sesión y también dependen de la edad de la persona, por ejemplo, cuando los adolescentes mayores de 14 años ya pueden autorizar solos el uso de sus datos.

En este sentido se vuelve prioritario que la autorización sea respaldada por la decisión de madres, padres y cuidadores.

Del mismo modo, es la empresa la que debe mostrar que tiene formas reales de pedir ese permiso y que la protección cubre a todas las personas menores de 18 años, no solo a quienes tienen menos de 13.

El tribunal administrativo de Cundinamarca aclaró que las órdenes no se consideran como multa o castigo para Google, sino que son medidas preventivas para que la empresa revise y adecue el tratamiento de los datos a la ley colombiana.

A pesar de que la decisión es de primera instancia, todavía puede ser apelada ante el Consejo de Estado.

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