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11 oct 2026 Actualizado 21:23

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MinTIC alerta sobre los riesgos en internet y entrega recomendaciones para proteger a los menores

El Ministerio recomienda a padres y cuidadores acompañar la navegación de niñas, niños y adolescentes, proteger sus datos personales y enseñarles a identificar perfiles falsos y mensajes engañosos.

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En el mes de los niños y de la ciberseguridad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para reforzar la protección de los menores en internet.

La entidad advierte que los niños y adolescentes pueden estar expuestos a engaños, suplantación de identidad, solicitudes de fotografías y contactos con desconocidos a través de redes sociales y videojuegos.

Entre las recomendaciones está enseñarles a no compartir información personal, como su ubicación, el nombre del colegio o sus rutinas diarias. También pide verificar los mensajes inesperados y evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos.

El Ministerio TIC insiste en la importancia de establecer reglas claras para el uso de dispositivos, activar las opciones de seguridad disponibles y enseñar a los menores a bloquear y reportar cuentas sospechosas.

Además, recomienda mantener una comunicación abierta para que niñas, niños y adolescentes puedan contar si reciben amenazas, solicitudes de imágenes o mensajes que les generen miedo o incomodidad.

La entidad recuerda que el acompañamiento familiar y la educación digital son fundamentales para que los menores aprendan a reconocer situaciones de riesgo y sepan cuándo acudir a un adulto de confianza.

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