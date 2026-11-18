Clínicas privadas en el Magdalena adeudan a Air-e más de $6 mil millones de pesos
Según la entidad, el pago oportuno de la energía es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la cadena de prestación del servicio eléctrico.
Santa Marta
Una cartera superior a los $16.787 millones mantienen clínicas e instituciones privadas prestadoras de servicios de salud (IPS) con Air-e Intervenida, una situación que genera preocupación por el impacto que tiene sobre las finanzas de la compañía y su capacidad para atender las necesidades de suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En el caso del Magdalena la Clínica El Prado en Santa Marta, sus cuentas registran obligaciones que superan los $3.736 millones. También figuran instituciones como Quirutraumas del Caribe, en Fundación, con más de $1.167 millones, y diferentes prestadores de servicios de salud en Riohacha, Maicao, Ciénaga y otros municipios de la región.
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Según la entidad, el pago oportuno de la energía es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la cadena de prestación del servicio eléctrico. Mientras Air-e Intervenida debe continuar suministrando energía a estas instituciones, también necesita contar con los recursos para comprarla, pagarla y mantener en funcionamiento la infraestructura que abastece a millones de usuarios.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...