Santa Marta

Una cartera superior a los $16.787 millones mantienen clínicas e instituciones privadas prestadoras de servicios de salud (IPS) con Air-e Intervenida, una situación que genera preocupación por el impacto que tiene sobre las finanzas de la compañía y su capacidad para atender las necesidades de suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En el caso del Magdalena la Clínica El Prado en Santa Marta, sus cuentas registran obligaciones que superan los $3.736 millones. También figuran instituciones como Quirutraumas del Caribe, en Fundación, con más de $1.167 millones, y diferentes prestadores de servicios de salud en Riohacha, Maicao, Ciénaga y otros municipios de la región.

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Según la entidad, el pago oportuno de la energía es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la cadena de prestación del servicio eléctrico. Mientras Air-e Intervenida debe continuar suministrando energía a estas instituciones, también necesita contar con los recursos para comprarla, pagarla y mantener en funcionamiento la infraestructura que abastece a millones de usuarios.