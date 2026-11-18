Magdalena

Las autoridades de Policía y Ejército adelantan acciones de vigilancia, prevención y control en el municipio de El Banco, Magdalena, con el propósito de atender las preocupaciones en materia de seguridad y fortalecer la protección de comerciantes, ganaderos y habitantes.

Como parte de estas medidas, se realizó un Consejo de Seguridad en el que participaron representantes de la Policía Nacional, el Ejército y voceros de los sectores comercial y ganadero.

Durante el encuentro se revisaron las condiciones de orden público y se analizaron estrategias para mejorar la presencia de la Fuerza Pública y coordinar acciones frente a las situaciones que afectan la tranquilidad del municipio.

“La seguridad de los banqueños es una prioridad. Por eso, trabajamos de manera articulada con nuestra Fuerza Pública y fortalecemos las acciones de prevención y vigilancia en los diferentes sectores del municipio”, dijo el alcalde de El Banco, Ronald Florez.

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Finalmente, durante las visitas se promovió el acercamiento con los comerciantes y se respaldaron las acciones de prevención y orientación para contribuir a la seguridad de quienes desarrollan sus actividades económicas.