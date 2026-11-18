En San Andresito de la 38, en la localidad de Puente Aranda fueron incautadas 200 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, en medio de un operativo conjunto contra las económicas ilegales en la ciudad.

“Se logró la incautación de 200 mil cajetillas de cigarrillo mediante una diligencia de allanamiento y registro efectuada en una bodega en el sector de san Andresito en la localidad de Puente Aranda. Se halló esta mercancía que al parecer era de contrabando”, aseguró el Coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de control y reacción MEBOG.

El decomiso fue realizado por uniformados de la SIJIN, la secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación.

El cargamento no contaba con los permisos respectivos de importación para su comercialización en el territorio nacional y según el cálculo de las autoridades, alcanza un avalúo comercial cercano a los 1.000 millones de pesos.

Desde la Policía Nacional aseguraron que mantendrán estas intervenciones previo a la época de fin de año para prevenir la venta de productos de contrabando que no cumplen con los controles sanitarios y aduaneros.