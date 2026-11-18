Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, enfatizó en la importancia de los corredores viales urbanos que deben conectarse con el aeropuerto. | Foto: Caracol Radio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para reducir, desde ya, el riesgo de racionamiento de agua y energía ante la llegada Cáritas del Fenómeno de El Niño.

El distrito espera que antes de terminar la temporada de lluvias, que finaliza en noviembre, se logre la recuperación de los embalses que abastecen a la ciudad, no solo Chingaza, sino también los destinados a la generación de energía, para que alcancen el 80% de su capacidad previo a la etapa crítica del fenómeno de El Niño.

“Creo que sí tenemos que prepararnos desde ya para ser mucho más claros y visibles todos en cómo podemos lograr contribuir a reducir el riesgo de racionamiento en la ciudad. Para eso, el primer paso es lograr que los embalses y no me estoy refiriendo a Chingaza, de donde traemos el agua de consumo, sino los embalses de donde se trae el agua o se utiliza el agua para generación de energía, lleguen al 80 % al finalizar la temporada de lluvias, que es a finales de noviembre” aseguró el mandatario.

Así mismo anunció que en los próximos días realizará un gran anuncio para explicar a la ciudadanía cómo evoluciona el consumo y de qué manera pueden contribuir a reducirlo, para así disminuir el riesgo actual de racionamiento de cara a los meses más críticos de sequía, previstos para diciembre, enero, febrero y marzo.

Las autoridades distritales y nacionales están trabajando en medidas para evitar que los cortes se materialicen, como reprogramar mantenimientos de plantas y destrabar las obras de transmisión.