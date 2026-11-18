Quienes tengan una deuda con la Administración Distrital, por una multa impuesta en razón de un comportamiento contrario a la convivencia, tales como: colarse en el sistema de transporte masivo, portar un arma cortopunzante, botar escombros en el espacio público, no recoger los excrementos de sus mascotas, entre otros, podrán recibir el 60 % de descuento en los intereses y de esta manera ponerse al día con el Distrito.

Para acceder a este beneficio los deudores deben pagar el total del capital de la multa y sólo el 40% de los intereses causados a la fecha. El plazo máximo para pagar la deuda y ponerse al día con Bogotá es el próximo 21 de diciembre de 2026. Una vez superada esta fecha, quien tenga una multa de convivencia deberá pagar el total del capital más todos los intereses acumulados.

Las multas impuestas

En lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha impuesto un total 566.716 comparendos por infracciones a la Ley 1801 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), principalmente por porte armas, colarse en el transporte público, consumo de sustancia sicoactivas, entre otras.

Si transcurridos seis meses desde la imposición de la multa no se paga, con sus respectivos intereses, el ciudadano deberá enfrentar restricciones legales hasta ponerse al día, entre estas:

- No podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado.

- No podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público.

- No podrá ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública.

- No podrá obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

- No podrá obtener o renovar permisos de tenencia o porte de armas.

- No podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes.

- No podrá realizar trámites en oficinas de tránsito y transporte.

- No podrá acceder a mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno Nacional.

- No podrá conmutar multas tipo 1 y 2 mediante programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia.

¿Cómo consultar si tiene comparendos?

Se podrá hacer a través de la plataforma LICO (Liquidador de Comparendos), se puede consultar si tiene un comparendo por convivencia y cuál es el valor de la multa a pagar.