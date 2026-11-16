Hospital de Caldas reporta capacidad institucional superada por sobreocupación y altas deudas

Manizales

En las últimas horas, las directivas del SES Hospital de Caldas informaron que durante noviembre han registrado su Capacidad Institucional Superada (CIS) dejando constancia las condiciones de sobreocupación para la prestación de servicios en hospitalización y unidades críticas debido a una elevada demanda de urgencias.

“Hemos tenido que efectuar, diariamente, reportes de CIS debido a una demanda que supera la capacidad y atención de urgencias con dificultad para aceptar pacientes y remisiones desde los municipios, que con frecuencia requieren unidades de cuidados intensivos o cuidado maternoperinatal. Esta situación es un signo del agravamiento de la crisis de la salud que persiste y que se acompaña de incumplimientos de los aseguradores, especialmente del FOMAG, cuya cartera alcanza los $ 16.000 millones y con Nueva EPS, supera los $ 90.000 millones”, indica Juan Felipe Valencia, gerente del centro hospitalario.

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El directivo complementa explicando que es deber del hospital interesarse en la seguridad y dignidad de los usuarios, afirma que son principios fundamentales de la atención. Recalca que intentan hacer los mejores esfuerzos para atender el mayor número de pacientes, pero por dichas razones no es posible.

Desde el hospital universitario, concluyen que la institución reconoce la compleja situación que atraviesa, actualmente, la red de prestación de servicios de salud y la presión que estas condiciones generan sobre la capacidad de respuesta de las entidades hospitalarias.