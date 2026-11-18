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“El ‘madrugón’ es la feria empresarial más importante del sector”: comerciante de San Victorino

Los comerciantes de San Victorino, en este 2026, se han visto golpeados por la competencia de plataformas asiáticas como Temu o Shein. Además, recientemente en el sector un incendio dejó a varios locales afectados de cara a la temporada de fin de año.

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, hablaron dos comerciantes de la zona, Luis y Magali, quienes se refirieron a uno de los momentos más representativos de ese mercado: el madrugón.

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La comerciante Magali destacó que el ‘madrugón’ en San Victorino es “la feria empresarial más importante del sector. Es una economía muy grande”.

Sin embargo, tanto Luis como Magali concordaron en que de un tiempo para acá, en el sector ha habido una disminución de las ventas.

“Hasta ahora, hoy que es 18, se está empezando a mover más, no como anteriormente, que la afluencia era más grande. Hace un año se movía más o menos. Hace cinco años bastantes personas de diferentes partes del país venían y bastante comerciantes llevando mercancía, eso era lo que se veía”, dijo Luis.

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De esta forma, hicieron la invitación a que la ciudadanía se acerque a esos comercios y “compren colombiano”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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