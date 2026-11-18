Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la moneda estadounidense. Luego, se lleva a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto; de esta manera se realiza un promedio simple.

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Dólar hoy Banco de la República

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.309,55 pesos (COP) para este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del día anterior, martes 17 de noviembre, cuando el precio se situó en los $3.316,7 pesos (COP).

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¿En cuánto está el dólar hoy?

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 18 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,196 - Venta a $3.294

Compran a $3,196 - Venta a $3.294 Cali: Compran a $3.085 - Venta a $3.265

Compran a $3.085 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.290 - Venta a $3.330

Compran a $3.290 - Venta a $3.330 Medellín: Compran a $3.166 - Venta a $3.280

Compran a $3.166 - Venta a $3.280 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.280

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.626,20 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una perdida de $26,10 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.71%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa inicia la jornada con una cotización de $2.313,04 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró una baja de $10,84 pesos, equivalente al -0,47%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 93,60 dólares, lo que representa un crecimiento de 1.27% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,78 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,26 dólares.

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Petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, abrió la jornada con una cotización de 85,81 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento del 1,73%, reflejando una tendencia al alza. Durante el día, se espera que alcance un precio máximo de 85,97 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 83,41 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 18 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 64.976,5 dólares, lo que representa una variación de 805,1 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda recupera 1,22%.

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