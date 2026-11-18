¿Cómo ha sido la gestión de las aseguradoras con los afectados por terremoto? Habla Seguros Bolívar
Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, explicó cómo desde la compañía se ha gestionando el servicio para los afectados.
¿Cómo ha sido la gestión de las aseguradoras con los afectados por terremoto? Habla Seguros Bolívar
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En la mañana de este miércoles, 18 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el presidente de Seguros Bolívar, Álvaro Carrillo, quien se refirió al panorama actual de las aseguradoras y sus servicios en el marco de la atención de los afectados por el terremoto.
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Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...