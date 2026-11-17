La junta directiva del Grupo Bicentenario, que es el holding financiero del Estado colombiano, eligió a Natalia Abello como su presidenta.

Este grupo está compuesto por entidades como el Banco Agrario, Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entre otros.

La entidad señaló que ella cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en posiciones de alta dirección, tanto en el sector público como en el privado.

Fue Ministra de Transporte y embajadora de Colombia ante Uruguay. En el sector empresarial se ha desempeñado como Gerente General de Ruta Costera, empresa de ISA Vías; Vicepresidenta Corporativa de Promigas, entre otros.

“Su gestión se ha caracterizado por el enfoque en resultados, la eficiencia operacional, la disciplina financiera, la gestión de riesgos y el fortalecimiento institucional, así como por su capacidad para liderar equipos y organizaciones en entornos de alta complejidad”, resaltó el Grupo Bicentenario.

Es abogada de la Universidad Javeriana, cuenta con cuatro especializaciones y formación ejecutiva internacional en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, en Estados Unidos.