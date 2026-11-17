¿Luis Felipe Henao puede seguir en junta de Ecopetrol siendo gerente de Fondo Milagro? Las opciones
Aunque el Fondo Milagro es un patrimonio autónomo que se rige por derecho privado, podría haber conflicto de interés por parte de Luis Felipe Henao.
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Caracol Radio conoció que el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, tendría que renunciar a la junta directiva de Ecopetrol por una posible relación de subordinación con el presidente en su nuevo cargo.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...