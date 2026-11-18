Al acercarse el cierre del calendario escolar de 2026, miles de docentes vinculados al sector público en Colombia esperan el pago de su prima de Navidad. Esta prestación social es un derecho laboral para los servidores públicos de la educación, cuyo valor y fechas de desembolso no dependen de las alcaldías o las gobernaciones, sino, que están fijados de manera específica en la ley colombiana.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de la prima de Navidad?

El artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978 establece que la prima de Navidad debe pagarse durante la primera quincena de diciembre de cada año. Por esta razón, para 2026, el plazo legal es hasta el 15 de diciembre.

¿Quién paga y cuánto reciben los docentes?

Aunque el Ministerio de Educación Nacional establece unas pautas salariales para los maestros y directivos oficiales, no siempre es la misma entidad la que gira el dinero. El responsable del pago depende del tipo de nombramiento que tenga cada educador, por lo que el desembolso puede hacerlo la Secretaría de Educación certificada en su ciudad o departamento, o directamente la entidad pública a la que esté vinculado.

Según el Decreto Ley 1045 de 1978, la prima de Navidad equivale, por regla general, a un mes del salario que el docente esté ganando al 30 de noviembre. Sin embargo, en el caso de los maestros oficiales, el valor final suele ser un poco mayor que el sueldo básico mensual.

De acuerdo con la guía salarial del Ministerio de Educación Nacional, para calcular este pago no solo se toma el sueldo base, sino que se suman todos los ingresos salariales que el profesor recibió durante el año. Entre estos conceptos se incluyen:

El sueldo básico asignado al cargo.

Los sobresueldos (por desempeñar cargos directivos o trabajar en zonas específicas).

La prima de servicios y la prima de vacaciones.

Los auxilios de alimentación y de transporte, cuando el docente tiene derecho a ellos.

Otras primas o bonificaciones adicionales que la ley reconozca como parte del salario.

Una vez se suman todos estos pagos del año, el resultado se divide entre 12 para obtener el valor final de la prima de Navidad.

Para saber cuál es el sueldo base exacto de cada profesor en 2026, las entidades aplican el Decreto 299 del 25 de marzo de 2026, norma con la que el Gobierno fijó las tablas salariales de los educadores vinculados bajo los estatutos 1278 de 2002 y 2277 de 1979. Por esa razón, el monto que llega a la cuenta bancaria varía según el grado en el escalafón que se encuentre el docente, el tiempo trabajado y los beneficios adicionales de cada maestro.

¿Qué pasa si el docente no trabajó todo el año?

El artículo 32 del Decreto Ley 1045 de 1978 establece que los empleados públicos que no hayan prestado sus servicios durante todo el año calendario tienen derecho a recibir la prima de Navidad de manera proporcional.

La liquidación se realiza de una doceava parte por cada mes completo de servicio, tomando como referencia el último salario devengado o el último promedio mensual, cuando este sea variable.

Esto significa que un docente oficial que haya estado vinculado durante una parte del año también puede recibir esta prestación, siempre que cumpla las condiciones legales para su reconocimiento.