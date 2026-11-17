Comestibles La Rosa anunció la suspensión definitiva de las operaciones de su fábrica en Dosquebradas, Risaralda, debido a los graves daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto, una decisión que estará acompañada por un plan de retiro voluntario para todos sus trabajadores.

La compañía explicó que el sismo afectó de manera significativa la infraestructura, los equipos y las líneas de producción de la planta, comprometiendo las condiciones necesarias para una operación segura y sostenible.

Según la empresa, pese a los esfuerzos realizados durante los últimos meses para mantener la actividad productiva, las actuales condiciones hacen inviable la continuidad de la operación.

Como parte del proceso de cierre, la empresa ofrecerá a sus colaboradores un esquema de retiro voluntario con beneficios económicos superiores a los establecidos por la legislación laboral y la convención colectiva de trabajo. Además, recordó que tras la emergencia otorgó permisos remunerados, vacaciones colectivas anticipadas, apoyos económicos y acompañamiento emocional para trabajadores y sus familias.

La compañía destacó que esta decisión no afecta la presencia de Nestlé en la región. La multinacional mantendrá la operación de su centro nacional de distribución en Dosquebradas, considerado un eje estratégico para sus negocios en América Latina, así como sus relaciones comerciales con las plantas ubicadas en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande.

Asimismo, informó que desde el 1 de enero de 2027 Colombia será la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, integrada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.